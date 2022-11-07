تعتزم "دي بي ورلد" الإماراتية استثمار نحو 500 مليون دولار، لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عملياتها، خلال الخمس سنوات المقبلة، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية عن رئيس مجلس إدارة الشركة.

وخلال مشاركته في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) بشرم الشيخ، عبر تقنية الفيديو، قدر سلطان أحمد بن سليّم، وهو أيضا الرئيس التنفيذي للمجموعة حجم خفض انبعاثات الكربون بنحو 700 ألف طن.

وأضاف أن دي بي ورلد التي كانت تُعرف بالسابق بموانئ دبي العالمية تخطط استبدال أسطولها العالمي من أصول تعمل على الديزل إلى الطاقة الكهربائية والاستثمار في الطاقة المتجددة واستكشاف أنواع الوقود البديل.

بدأت فعاليات قمة COP 27 رسميا الأحد بجلسات إجرائية تعهدت بإدراج موضوع التعويضات للدول الفقيرة المتضررة من أزمة المناخ على الأجندة للمرة الأولى في تاريخ القمم المناخية التي بدأت في 1994.

تعتبر دي بي ورلد من أكبر الشركات العالمية المشغلة للموانئ وهي مملوكة لحكومة دبي.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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