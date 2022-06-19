وقعت موانئ دبي العالمية -DP World- اتفاقية لتدشين منطقة لوجستية ذكية في ميناء جدة باستثمارات تزيد عن 500 مليون ريال سعودي في إطار تنفيذ استراتيجية المملكة 2030.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في السعودية أن المنطقة ستنفذ على مساحة 415 ألف متر بطاقة استيعابية 250 ألف حاوية نمطية، وتتسع لمستودعات بمساحة 100 ألف متر.

وتأتي الاتفاقية ضمن عدد من الاتفاقيات الاستراتيجية تتجاوز قيمتها 2 مليار ريال سعودي أبرمتها الهيئة العامة للموانئ في المملكة مؤخرًا.

وبحسب واس، الاتفاقية الجديدة هي الخامسة في ميناء جدة الإسلامي بعد عقد اتفاقات مع شركات منها ميرسيك.

وكان البنك الدولي قد صنف ميناء جدة في المركز الثامن في الإصدار الثاني من مؤشر أداء موانئ الحاويات على مستوى العالم.

وميناء جدة هو الميناء الأول لصادرات وواردات السعودية ونقطة إعادة التصدير الأولى في البحر الأحمر وترد عبره 75% من التجارة البحرية للسعودية.

أما دي بي وورلد، فهي إحدى شركات دبي العالمية، الذراع الاستثمارية للإمارة، وتمتلك شبكة تشمل حاليا موانىء موزعة في 31 دولة.

(إعداد: أماني رضوان، للتواصل: yasmine.saleh@lseg.com)

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