أعلنت السعودية، يوم الأربعاء خلال قمة مجموعة العشرين المنعقدة في بالي، تقديمها دعم لصندوق الوساطة المالية للأمن الصحي والمسمى بصندوق الجائحة (Pandemic Fund) بقيمة 50 مليون دولار، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وصندوق الوساطة المالية هو صندوق أُطلق في سبتمبر 2022 لتوفير التمويل للبلدان والمناطق منخفضة ومتوسطة الدخل لتعزيز قدرتها للوقاية من الجوائح المستقبلية والاستعداد والاستجابة لها، وفق الوكالة وموقع الأمم المتحدة.

وسيمول الصندوق أنظمة المختبرات، وأنظمة مراقبة الأمراض، وأنظمة الاتصالات في حالات الطوارئ.

وسيسهم الدعم المقدم من السعودية والدعم المقدم من الدول والمؤسسات والبالغ إجماليه 1.4 مليار دولار، في تعزيز الجهود على المستويين الإقليمي والعالمي لمشاركة البيانات الوبائية، وتنسيق المشتريات للتدابير المضادة الطبية وغير الطبية.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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