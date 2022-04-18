ارتفعت أرباح شركة الكهرباء والماء القطرية، بنسبة 4.5% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع المماثل من عام 2021.

وسجلت الشركة أرباح فصلية بنهاية مارس الماضي بنحو 389 مليون ريال قطري (106.9 مليون دولار) مقابل 372 مليون ريال قطري (102.2 مليون دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب إفصاح للشركة يوم الأحد.

وتراجعت عائدات الشركة خلال الربع بنسبة 6% لتسجل 565 مليون ريال قطري (155.2 مليون دولار)، مقابل 601 مليون ريال (165.1 مليون دولار) في الربع المماثل من العام الماضي.

وشركة الكهرباء والماء القطرية هي المورد الرئيسي للكهرباء والمياه المحلاة في قطر، وتمتلك وتشغل 7 محطات لإنتاج الكهرباء وتخلية المياه في قطر، وتشارك مع شركات دولية في امتلاك وتشغيل 5 شركات أخرى تعمل بذات القطاعين.





(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبدالغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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