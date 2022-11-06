تحطمت، يوم الأحد، طائرة ركاب مملوكة لأكبر شركة طيران خاص في تنزانيا كانت تحمل على متنها 43 شخص ما بين 39 راكب و4 من طاقم الطائرة، تم إنقاذ 26 منهم حتى الآن، بحسب هيئة الإذاعة التنزانية وتقرير لبي بي سي.

وسقطت الطائرة في بحيرة فيكتوريا لدى محاولتها الهبوط وسط طقس عاصف في مطار بمدينة بوكوبا المطلة على البحيرة، بحسب رويترز.



ومازال عمال الإنقاذ يحاولون البحث عن الناجين، وتُظهر صور الحادث أن الطائرة غمرتها المياه بالكامل فيما طفا فقط ذيلها على السطح، بحسب التقرير.

والطائرة مملوكة لشركة برسيشن إير أكبر شركة طيران خاص في البلاد، وكانت متجهة من مدينة دار السلام إلى بوكوبا حينما واجهت عاصفة ورياح كثيفة، بحسب التقرير.



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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