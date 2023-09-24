تدرس شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، العاملة في مجال التطوير العقاري، مشروع تطوير 400 فدان بقيمة استثمارية تُقدر بما يقارب الـ 4 مليار جنيه (نحو 129.4 مليون دولار)، وفق ما قالته الشركة في توضيح للبورصة المصرية، يوم الأحد، بشأن خبر منشور حول هذا الأمر.

كان سامح حمودة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بشركة مصر الجديدة قال، في تصريحات لجريدة حابي الاقتصادية المصرية نُشرت في عددها الصادر الأحد، إن الشركة تخطط لتطوير منطقتين على مساحة 400 فدان بتكلفة تصل إلى نحو 4 مليار جنيه.

ولم يوضح أي من حمودة في تصريحاته أو الشركة في إفصاحها موقع المنطقتين المستهدفتين.

وأضاف حمودة، في تصريحاته للصحيفة، أنه سيتم تمويل تلك الاستثمارات بشكل ذاتي من خلال عائدات ومبيعات الشركة، مضيفا أن الشركة لا تستهدف اقتناص أي تمويلات بنكية على المدى القريب.

ومصر الجديدة مملوكة بنسبة 72% من الشركة القابضة للتشييد والتعمير الحكومية.

وتأتي تلك التصريحات في وقت تضع فيه الصعوبات الاقتصادية والمالية في مصر ضغوط على بعض المستثمرين، بما في ذلك المطورين العقاريين، بفعل نقص السيولة الدولارية والغموض حول مستقبل سعر الصرف وما قد يترتب عليه من ارتفاع تكاليف التطوير.

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(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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