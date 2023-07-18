وافق مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير على دارسة عرض مقدم لأرض هليوبارك في القاهرة الجديدة بعد أكثر من 6 أشهر على إلغاء مزايدة لتطوير مشروع عقاري.

ولم تذكر الشركة تفاصيل أخرى في بيان مقتضب يوم الثلاثاء نشرته البورصة المصرية.

وكان سهم مصر الجديدة ضمن أنشط 10 أسهم من حيث قيم تداولات جلسة يوم الثلاثاء وأغلق عند 11.25 جنيه بارتفاع 5.5%.

وأرجعت الشركة في بيان في يناير 2023 قرار إلغاء المزايدة إلى عدة عوامل من بينها "الظروف الاقتصادية... وما شهده السوق العقاري من ارتفاع ملحوظ في تقييمات الأراضي خلال الفترة الماضية " وعدم تحديث التقييمات السابقة التي بنيت على أساسها المزايدة لفترة زادت عن 6 أشهر.

وكان من المفترض أن تشارك شركة ماونتن فيو العقارية المصرية في تطوير أرض مشروع هليوبارك التي تبلغ مساحته 1695 فدان بعد موافقة مجلس إدارة شركة مصر الجديدة في ديسمبر 2021 على عرض قدمته ماونتن فيو.

وبموجب عرض ماونتن فيو السابق، قُدرت إيرادات المشروع حينها بنحو 397 مليار جنيه منها 119 مليار جنيه لمصر الجديدة فيما كانت ستبلغ نسبة المشاركة في الإيرادات لشركة مصر الجديدة 30%، بحسب بيان سابق صدر عن شركة مصر الجديدة.

وفي أبريل 2023 وعن المشروع نفسه، نفت شركة مصر الجديدة في بيان تلقيها عروض رسمية بعد تداول خبر عن اهتمام مجموعة الدار الإماراتية بالشراكة معها في هليوبارك.

ومصر الجديدة مملوكة بنسبة 72% من الشركة القابضة للتشييد والتعمير الحكومية.

تسرع مصر حاليا في تنفيذ عملية بيع أصول وحصص حكومية في شركات - ضمن برنامج طروحات يتضمن 32 شركة وبنك لمستثمرين أو بالبورصة - لدعم مواردها الدولارية، في ظل تأخر المراجعة الأولى لبرنامجها مع صندوق النقد التي كان مقرر لها منتصف مارس الماضي وتزايد مخاطر توافر السيولة للوفاء بالتزاماتها.

وتضع الصعوبات الاقتصادية والمالية في مصر ضغوط على بعض المستثمرين بما في ذلك المطورين العقاريين بفعل نقص السيولة الدولارية والغموض حول مستقبل سعر الصرف وما قد يترتب عليه من ارتفاع التكاليف.

وتراجع سعر الجنيه المصري بنحو 50% منذ مارس 2022 بعدما خفضت الحكومة سعر الصرف الرسمي للعملة المحلية أمام الدولار ثلاث مرات ليقارب حاليا الـ 31 جنيه للدولار، في حين يتداول الدولار في السوق الموازي مقابل 38 إلى 39 جنيه.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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