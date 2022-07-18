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قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الاثنين، إن بلاده ستوقع الثلاثاء اتفاق بقيمة 4 مليارات دولار لتزويد إيطاليا بكميات كبيرة من الغاز الطبيعي، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وأضاف تبون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي بالجزائر، أن الاتفاق سيكون مع شركات "أوكسيدونتال" ومقرها في الولايات المتحدة و"إيني" الإيطالية و"توتال" الفرنسية، و"سيسمح بتزويد إيطاليا بكميات كبيرة جدا من الغاز الطبيعي".

وقال الرئيس الجزائري إنه جدد خلال لقائه بدراغي ما اقترحه سابقا "بأن نكون (الجزائر) من المزودين لأوروبا بالطاقة الكهربائية الشمسية والتقليدية".

وتتخطى احتياطيات الجزائر من الغاز الطبيعي الـ2.4 تريليون متر مكعب، وتمد أوروبا بحوالي 11% من استهلاكها من الغاز، وهي أول مُصدر إفريقي للغاز الطبيعي والسابع عالميا، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ويأتي الاتفاق الذي أعلن عنه الرئيس الجزائري فيما يسعى الاتحاد الأوروبي لتنويع مصادر الطاقة لزيادة إمدادات الطاقة من دول كالجزائر ومصر وقطر وتقليص الاعتماد على الطاقة من روسيا تدريجيا، في ظل العقوبات التي فرضتها أوروبا على قطاع الطاقة الروسي على خلفية غزو موسكو لأوكرانيا.

وتزود روسيا أوروبا بـ 40% من احتياجات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي. وأعلنت شركة غازبروم الروسية المملوكة للدولة القوة القاهرة بشأن بعض إمدادات الغاز إلى أوروبا -وهو ما يعفيها من أي مسؤولية تجاه عملائها- بمفعول رجعي يعود إلى شحنات 14 يونيو، بحسب ما نقلته رويترز يوم الاثنين.

ووقع الاتحاد منتصف يونيو الماضي اتفاقية مع مصر وإسرائيل لإمداد أوروبا بالغاز الطبيعي عبر مصر، ضمن مساعي القارة لإحلال وارداتها من الطاقة الروسية.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الاثنين، في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني في ألمانيا، إن مصر على استعداد وبإمكانها استخدام إمكانياتها المتاحة لتصدير الغاز المستخرج من منطقة شرق المتوسط إلى أوروبا لتخفيف أزمة الطاقة في أوروبا.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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