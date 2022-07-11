أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 38 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال موسم الحج هذا العام.

وقال وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل في مقطع فيديو نشره حساب الوزارة على تويتر إن موسم الحج كان خاليا من "أي تفشيات أو مؤثرات على الصحة العامة."

وأضاف الوزير فيما ظهرت خلفه شاشات كبرى "وعلى الرغم من استمرار الجائحة ورفع المستهدف الى مليون حاج الا انه لم يرصد سوى عدد محدود من حالات كورونا في المشاعر المقدسة بلغت 38 حالة."

وبعد أن اقتصرت تأدية مناسك الحج على المقيمين في السعودية العام الماضي ضمن إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، أفسحت السعودية المجال أمام عدد أكبر من غير المقيمين هذا العام ليبلغ عدد الحجاج مليون حاج تقريبا هذا العام.

وبحسب الهيئة العامة للإحصاء، تراوح عدد الحجاج في الأعوام الماضية بين 2 إلى 3 مليون حاج ليبلغ 2.5 مليون حاج تقريبا في عام 2019 أي قبل أشهر قليلة من تفشي كورونا في العالم.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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