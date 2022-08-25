ارتفع صافي ربح شركة المملكة القابضة السعودية في الربع الثاني من العام بنحو 3.61% ليصل إلى 427.15 مليون ريال سعودي (113.91 مليون دولار) مقارنة بالربع المماثل من عام 2021، بحسب بيان نشرته البورصة السعودية (تداول).

وأرجعت الشركة التحسن في أرباحها إلى عدة عوامل أبرزها زيادة إيرادات الفنادق وانخفاض مصروفات الزكاة.

المملكة القابضة هي شركة استثمار سعودية تأسست عام 1980 ويمتلك الأمير الوليد بن طلال نسبة 78.135% منها، فيما 16.865% تعود لصندوق الاستثمارات العامة أي الصندوق السيادي السعودي.

النصف الأول

وخلال النصف الأول من العام حققت الشركة صافي ربح بلغ 6.35 مليار ريال سعودي (1.69 مليار دولار) بارتفاع ملحوظ عن الفترة المماثلة من عام 2021 حين سجلت الشركة صافي ربح قُدر بـ 503.3 مليون ريال (134.2 مليون دولار).

ويعود ذلك إلى عدة عوامل من بينها مكاسب أحرزتها الشركة من بيع نصف حصة الشركة في شركة زميلة وارتفاع إيرادات الفنادق.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا