قالت شركة المملكة القابضة السعودية المملوكة للوليد بن طلال إنها استثمرت 12.8 مليار ريال سعودي (3.4 مليار دولار) خلال سنتين في الفترة بين الربع الثاني من 2020 والربع نفسه من 2022.

وأضافت الشركة، في بيان للبورصة السعودية (تداول) يوم الخميس، أن الاستثمارات كانت في 10 قطاعات هي: الاتصالات، التنقل، الطاقة، التجارة الإلكترونية، التأمين وإدارة الأصول، وصناديق الاستثمار.

وارتفع سعر سهم الشركة بأكثر من 3% خلال تعاملات الخميس.

وسجلت الشركة خلال عام 2021 صافي أرباح بقيمة مليار ريال (نحو 266.7 مليون دولار) مقابل خسائر بنحو 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار) في عام 2020.

وتعمل المملكة القابضة التي تأسست عام 1980 في قطاعات العقارات والرعاية الصحية والفندقة والتعدين والطيران التجاري، والبنوك، والتواصل الاجتماعي.

ويمتلك الوليد بن طلال نحو 78% من الشركة، فيما يمتلك الصندوق السيادي السعودي 16.9% من الأسهم.



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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