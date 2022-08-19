قالت شركة إعمار العقارية الإماراتية، يوم الجمعة بأن مجلس إدارتھا قرر الموافقة بشكل مبدئي على بیع شركة "نمشي" للتجارة الإلكترونية في الأزياء إلى شركة "نون" التابعة لمؤسس إعمار محمد العبار مقابل 335.2 مليون دولار، بحسب إفصاح من إعمار لبورصة دبي في وقت متأخر من اليوم.

وكانت إعمار قد قالت يوم الاثنين، إن مجلس إدارتها سيجتمع يوم الخميس لمناقشة بيع "نمشي".

واستحوذت إعمار في عام 2017 على حصة 51% في نمشي، ثم في عام 2019 استحوذت بالكامل عليها بشرائها حصة الـ49% المتبقية من أسهمها.

ونمشي هي منصة للتسوق الإلكتروني متخصصة في الأزياء وتعمل في الشرق الأوسط وتأسست عام 2011 في دبي، بحسب موقعها الإلكتروني.

وأطلق رجل الأعمال الإماراتي الشهير العبار منصة "نون" للتسوق الإلكتروني التي تقدم عدة منتجات مثل الأغذية، الإلكترونيات والأزياء في 2016 وبنسبة ملكية بلغت 50% للصندوق السيادي السعودي.

وتتواجد "نون" - التي بدأت عملها في 2017 - في السعودية، الإمارات ومصر.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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