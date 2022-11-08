قرر مجلس الوزراء السعودي تمديد فترة الإقامة لكافة أغراض تأشيرة الزيارة في حالة دخول المملكة لمرة واحدة إلى 3 أشهر، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) يوم الثلاثاء.

وكان الحد الأقصى لمدة الإقامة في السعودية 30 يوم في حال الحصول على تأشيرة لدخول المملكة لمرة واحدة، بحسب الموقع الإلكتروني لمبادرة "روح السعودية" التابعة للهيئة السعودية للسياحة.

وكذلك قرر المجلس، يوم الثلاثاء، تعديل نظام التأشيرات لتكون صلاحية تأشيرة المرور للزيارة (ترانزيت) 3 أشهر ومدة الإقامة 96 ساعة، وبدون رسم.

وتسعى السعودية لجذب مزيد من السياح إليها لتنويع مصادر دخلها المعتمد على النفط.

وكانت وزارة السياحة السعودية أعلنت مطلع سبتمبر الماضي تعديلات على لائحة التأشيرة السياحية، إذ أصبحت متاحة بشكل أسهل للمقيمين في دول الخليج، وأيضا للحاصلين على تأشيرة من الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو إحدى دول اتفاقية شنغن، إضافة إلى المقيمين بشكل دائم في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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