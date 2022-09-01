أعلنت وزارة السياحة السعودية، يوم الخميس عبر تويتر، عن تعديلات على لائحة التأشيرة السياحية شملت توسيع الفئات المؤهلة للحصول على التأشيرة السياحية.

وقالت الوزارة إن التأشيرة السياحية ستصبح متاحة للمقيمين في دول الخليج، وأيضا الحاصلين على تأشيرة من الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو إحدى دول اتفاقية شنغن، إضافة إلى المقيمين بشكل دائم في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة للحاصلين على تأشيرة إقامة في إحدى دول الخليج، فسيكون بإمكانهم دخول السعودية بتأشيرة سياحية إلكترونية، شريطة أن تكون الإقامة سارية المفعول لمدة لا تقل عن 3 أشهر، ويشمل ذلك أقارب حامل تأشيرة الإقامة من الدرجة الأولى القادمين برفقته، وعاملي الخدمة المنزلية القادمين برفقة كفلائهم.

أما بالنسبة للحاصلين على تأشيرة سياحية أو تجارية سارية المفعول من الولايات المتحدة، أو المملكة المتحدة، أو إحدى دول اتفاقية شنغن، فسيكون بإمكانهم دخول السعودية بتأشيرة سياحية عند الوصول إلى أي من منافذ المملكة البرية أو البحرية أو الجوية، شريطة أن يكون قد تم استخدام تأشيراتهم السياحية أو التجارية لمرة واحدة على الأقل في الدخول للدولة المانحة للتأشيرة.

وبالنسبة للحاصلين على إقامة دائمة في الولايات المتحدة، أو دول الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة، بما في ذلك أقارب حامل الإقامة من الدرجة الأولى القادمون برفقته، سيكون بإمكانهم الحصول على التأشيرة السياحية عند الوصول إلى أي من منافذ السعودية البرية أو البحرية أو الجوية.





(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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