وقعت الشركة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط الليبية -التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط الليبية الحكومية- عقد مع شركة شلمبرجير الأمريكية لحفر 3 آبار نفط في ليبيا، بحسب ما نشرته المؤسسة عبر حسابها على فيسبوك يوم الثلاثاء.

وتسعى ليبيا العضوة بمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) إلى تطوير قطاع النفط لديها الذي يعتبر المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة، بعد خسائر جسيمة تكبدها على مدار سنوات في ظل اضطرابات يشهدها البلد منذ إسقاط نظام معمر القذافي عام 2011.

وبموجب العقد ستقدم الشركة الأمريكية الدعم اللازم للشركة الليبية لحفر الآبار الثلاثة الجديدة بحقلي ناصر والواحة، وفق المؤسسة الوطنية للنفط، التي لم تذكر تفاصيل حول قيمة العقد ومدته.

وخلال توقيع الاتفاق، قال حسين صافار عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط إن المؤسسة تسعى إلى توطيد التعاون مع الشركات العالمية من أجل زيادة إنتاج النفط من الحقول الليبية وتحسين كفاءة تشغيلها.

وتسببت الاضطرابات في ليبيا في إغلاقات متكررة بحقول النفط على يد جماعات مسلحة على مدار سنوات مما كبد البلد مليارات الدولارات من عوائد النفط، التي تسعى الأطراف المتنازعة بالبلد للسيطرة عليها.

ويدور الصراع في ليبيا بين حكومة الوحدة الوطنية في غرب البلاد وبين مجلس النواب في الشرق، ومنذ العام الماضي تسود أزمة سياسية بسبب رفض مجلس النواب حكومة الوحدة الوطنية -التي يقول إنها فقدت شرعيتها- وكلف المجلس حكومة جديدة لكنها لم تتمكن من تولي مهامها في العاصمة.

والمؤسسة الوطنية للنفط هي المنتج والمُصدر الشرعي الوحيد للنفط في ليبيا بموجب الاتفاقيات المعترف بها دوليا، بحسب وكالة رويترز.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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