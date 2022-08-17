ارتفع عدد المسافرين في مطار دبي الدولي خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 161.9% على أساس سنوي، رغم انخفاض الطاقة الاستيعابية للمطار بسبب أعمال تجديد استمرت لمدة 45 يوم (من 9 مايو إلى 22 يونيو).

ووفقا لبيان من شركة مطارات دبي، وهي الشركة المشغلة للمطار الأربعاء، بهذا يكون المطار قد حقق نسبة 67.5% من عدد المسافرين خلال نفس الفترة من عام 2019 قبل أزمة كورونا.

واستقبل المطار نحو 27.9 مليون مسافر خلال الستة أشهر الأولى من 2022، مع ارتفاع عدد الرحلات بنسبة 55.9% إلى نحو 155 ألف رحلة، بينما تراجعت خدمات البضائع بـ 18.9%.

وخلال الربع الثاني من العام، ارتفع عدد المسافرين بالمطار 190.6% على أساس سنوي، ليصل إلى 14.2 مليون مسافر، مواصلا التعافي على أساس ربع سنوي للمرة التاسعة منذ بداية جائحة كورونا، وفقا للبيان.

وتتوقع الشركة أن يسجل متوسط عدد المسافرين 5.6 مليون مسافر شهريا خلال النصف الثاني من السنة، على أن يصل عدد الركاب مع نهاية العام إلى 62.4 مليون مسافر.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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