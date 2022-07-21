أعلنت شركة المملكة القابضة السعودية، التابعة للأمير وليد بن طلال، استثمار أكثر من مليار ريال سعودي ( 266.7 مليون دولار) في شركة M&G الانجليزية، إحدى أكبر شركات إدارة الأصول في أوروبا، وفقا لبيان لبورصة السعودية الخميس.

و تأسست المملكة القابضة عام 1980 وتتداول أسهمها في بورصة السعودية منذ عام 2007، وهي شركة استثمارية سعودية كبرى بأصول تزيد عن 50 مليار ريال سعودي مستثمرة في عدة قطاعات بينها الخدمات المالية والفنادق والعقارات والبتروكيماويات والطيران.

وفي مايو الماضي، اشترى صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) 16.87% من أسهمها.



للمزيد: الوليد بن طلال يبيع 17% من "المملكة القابضة" للصندوق السيادي السعودي

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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