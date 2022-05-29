وافقت شركة إعمار مصر بشكل مبدئي على الدخول في شراكة بمشروع سكني – سياحي -تجاري في الساحل الشمالي، بحصة 25%.

ولم تُفصح الشركة، في قرارات مجلس الإدراة المنشورة على موقع البورصة المصرية، عن مزيد من التفاصيل، لكنها ذكرت أن الأمر سيتم عرضه على الجمعية العامة العادية.

وكان عمرودياب، المغني المصري، أعلن على موقعه الإلكتروني إطلاق سلسلة فنادق "لوكندة" ضمن مشاريع شركة إعمار.

وارتفعت أرباح الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 1.6 مليار جنيه (81 مليون دولار) مقابل 529 مليون جنيه خلال الفترة نفسها.

وذكرت الشركة أن انخفاض سعر الجنيه أدى إلى تحقيق أرباح غير مُحققة عن فروق تقييم عملة بنحو 534 مليون جنيه.

(إعداد: أماني رضوان تحرير أحمد فتيحة للتواصل:ahmed.feteha@lseg.com)

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