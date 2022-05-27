أعلن المطرب المصري عمرو دياب عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام عن نيته إطلاق مشروع فندق جديد.

وأوضح دياب أن المشروع يخص فندق يدعى "لوكانده" وسيكون في أحد المناطق التابعة لشركة إعمار مصر.

وكشف مصدر مقرب من دياب لزاوية عربي رفض ذكر اسمه عن تفاصيل مشروعه الاستثماري الجديد، موضحا أنه يتضمن سلسلة فنادق "لوكانده" منها 5 فنادق "3 فى مصر و2 في دبي،"، فضلا عن فندق سادس فى فرنسا ما زالت المفاوضات بشأنه مستمرة.

وذكر المصدر أن دياب كان يرغب فى ضم أحد الفنادق الشهيرة في لبنان إلا أن مجلس إدارة الشركة والشريك الإماراتي طلبوا تأجيل ذلك نظرا للظروف السياسية والاقتصادية التى تمر بها البلاد.

وأكد المصدر- الذى رفض ذكر اسمه لكونه غير مصرح له بالإدلاء بتصريحات صحفية - أن القائمين على الشركة فى انتظار تحديد موقف الحكومة المصرية اذا كانت ستقوم بطرح عدد من الفنادق التاريخية للبيع واذا ما حدث ذلك سوف تتقدم الشركة لشراء فندق "هلنان فلسطين" بالإسكندرية اذا كان ضمن هذه الفنادق لضمه إلى المشروع.

(إعداد: أحمد حسن، للتواصل: Yasmine.saleh@lseg.com)

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