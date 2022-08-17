تعتزم شركة أكوا باور السعودية استثمار 2.4 مليار دولار لإنشاء محطة طاقة رياح في أوزبكستان.

وأكوا باور هي مطور ومستثمر ومشغل لمحطات توليد الطاقة المتجددة وتحلية المياه، تأسست عام 2004 ويملك الصندوق السيادي السعودي حوالي 44% من أسهمها التي أدرجت في البورصة في أكتوبر 2021.

وقالت الشركة في بيان لبورصة السعودية "تداول" الأربعاء، إنها ستوقع اتفاقية البنود الرئيسية الأربعاء مع وزارة الطاقة ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكستانية للمشروع لمدة 25 عام.

ماذا نعرف عن المشروع؟

- سيكون من أكبر مشاريع طاقة الرياح على مستوى العالم.

- ستعمل المحطة بطاقة إنتاجية 1500 ميغاوات.

- يقع المشروع في كاراكالباكستان، شمال البلاد.

- سيتم تشغيل المشروع بالكامل بحلول الربع الأول من عام 2026.

- يتوقع أن تلبي المحطة احتياجات الطاقة لنحو 1.65 مليون وحدة سكنية، مع خفض نحو 2.4 مليون طن من انبعاثات الكربون سنويا.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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