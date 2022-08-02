أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير المصرية، في بيان للبورصة يوم الثلاثاء، بيع 50% من وحدات المرحلة الأولى في مشروعها الجديد "إيلكت" خلال يومين فقط من إطلاقه بقيمة مبيعات بلغت 400 مليون جنيه مصري (21 مليون دولار).

و"إيلكت" هو جزء من مشروع تاج سيتي بالقاهرة الجديدة، ويتكون "إيلكت" من وحدات في 3 مناطق تتضمن فيلات بمساحات تتراوح بين 145 و265 متر مربع، ويقام المشروع على مساحة 167.2 ألف متر مربع، وتم طرحه في 26 يوليو 2022.

ولم تذكر الشركة التكلفة الاستثمارية للمشروع أو موعد الانتهاء منه.

أما مشروع تاج سيتي فينفذ على مساحة 3.5 مليون متر مربع في شرق القاهرة، وهو من أبرز مشروعات شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير.



وتأسست الشركة عام 1959، وهي مدرجة بالبورصة المصرية، وتعمل في نشاط العقارات السكنية والإدارية وبيع الأراضي، وهي من أقدم شركات التطوير العقاري في مصر وقامت بإنشاء معظم حي مدينة نصر في القاهرة، ولديها محفظة أراضي تبلغ 9 مليون متر مربع.

ومن المقرر أن تجتمع الجمعية العمومية للشركة خلال شهر أغسطس الجاري لإبداء رأيها في العرض المقدم من شركة السادس من أكتوبر "سوديك" -التابعة لمجموعة الدار العقارية الإماراتية- للاستحواذ على شركة مدينة نصر للإسكان، بعدما رفض مجلس إدارة الشركة العرض وأحاله للجمعية العمومية.

للمزيد: مدينة نصر المصرية ترفض عرض استحواذ من سوديك المملوكة للدار الإماراتية

وأعلنت سوديك مطلع يوليو الماضي تقدمها بعرض شراء إجباري غير ملزم للاستحواذ على نسبة تصل إلى 100% من أسهم شركة "مدينة نصر للإسكان والتعمير"، بسعر يتراوح بين 3.2 و3.4 جنيه للسهم.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)



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