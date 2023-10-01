تعتزم شركة فاليو، التي توفر خدمات التقسيط في مصر، إطلاق أعمالها في الأردن مع بداية عام 2024، وفق ما أعلنته المجموعة المالية هيرميس التي تتبعها فاليو في بيان للبورصة المصرية يوم الأحد.

وتقدم فاليو خدمات تقسيط تقليدية مثل شراء الأجهزة والملابس، وأخرى غير معتادة مثل فواتير المطاعم واشتراكات النوادي الرياضية. وكان الرئيس التنفيذي للشركة وليد حسونة قال، في مقابلة مع زاوية عربي في يونيو 2022، إن الشركة لديها خطة للتوسع في أسواق المنطقة خاصة الأسواق التي يوجد فيها سوق تقسيط كبير.

وقالت فاليو، وفق بيان الأحد، إنه سعيا لإطلاق أعمالها في الأردن اتخذت الشركة الخطوات اللازمة للتقديم قريبا للحصول على الترخيص من البنك المركزي الأردني، كما عقدت الشركة شراكات مع مجموعة من التجار في الأردن على مدى الأشهر الـ 18 الماضية.

وأضافت أن التوسع إلى الأردن يأتي في إطار دراسة شاملة أجرتها بهدف الدخول في أسواق جديدة، حيث يجري حاليا دراسة أسواق في شمال إفريقيا، وقالت إنها تستهدف أسواق تضمن تحقيق الربحية خلال 12-24 شهر من تواجدها في السوق.

وقررت فاليو استبعاد السعودية من خطتها التوسعية، مرجعة قرارها إلى أن الظروف الحالية في السوق السعودي لا تسمح بالتطبيق السلس لباقة خدماتها من الحلول المالية بمرونة، بالإضافة إلى ذلك، فإن الجدول الزمني المتوقع للربحية في السوق السعودي لا يندرج ضمن استراتيجية الربحية للشركة وخططها التوسعية.

وكان الرئيس التنفيذي لفاليو قال، في مؤتمر في أغسطس الماضي، إن الشركة لديها خطة توسعية وأكثر من سوق شبه جاهزة للتوسع، إلا أن مشكلة تدبير العملة الأجنبية تؤجل تنفيذ هذه الخطة حتى لا تتأثر عمليات الشركة القائمة في السوق المصري.

وتواجه شركات في مصر صعوبة في تدبير العملة الأجنبية من أجل أعمالها، فيما تشهد البلاد أزمة في توفير السيولة الدولارية التي تحتاجها لتلبية احتياجاتها في ظل تداعيات الحرب في أوكرانيا المستمرة منذ العام الماضي.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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