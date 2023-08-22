قال أحمد سعودي مدير إدارة تطوير المنتجات في شركة فاليو المصرية لخدمات البيع بالتقسيط، يوم الثلاثاء، إن الشركة بصدد إصدار منتج جديد للتقسيط يُعتبر منافس لبطاقات الائتمان البنكية.

وتقدم فاليو برامج تقسيط ميسرة للأفراد والشركات، ومنها خدمات الشراء الآن والدفع لاحقا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، للأجهزة والملابس والأثاث وغيرها من السلع والخدمات.

وأضاف سعودي، خلال مؤتمر صحفي للشركة الثلاثاء، أن المنتج المزمع إصداره يتيح لعملاء فاليو التقسيط لفترات تتراوح من شهر إلى خمس شهور بدون أي مصروفات، وبفائدة تتراوح من 2.5% إلى 3%.

وإضافة إلى هذا المنتج، قال سعودي إن الشركة تنتظر أيضا الحصول على موافقة البنك المركزي المصري لإصدار بطاقات "فاليو" لعملائها، والتي ستتيح لهم الشراء من المتاجر ومنصات الشراء داخل مصر وخارجها.

وتبلغ الحصة السوقية لفاليو في مصر من حيث عدد العملاء نحو 21.8% وذلك بنهاية يونيو الماضي، بحسب ما كشفه وليد حسونة الرئيس التنفيذي للشركة خلال المؤتمر.

وحول توسع الشركة خارجيا، أشار حسونة إلى أن فاليو لديها خطة توسعية وأكثر من سوق شبه جاهزة للتوسع، إلا أن مشكلة تدبير العملة الأجنبية تؤجل تنفيذ هذه الخطة حتى لا تتأثر عمليات الشركة القائمة في السوق المصري.

وتواجه الشركات والمستوردون العاملون في مصر صعوبة في تدبير العملة الأجنبية فيما تشهد البلد أزمة في توفير السيولة الدولارية التي تحتاجها لتلبية احتياجاتها في ظل تداعيات الحرب في أوكرانيا المستمرة منذ العام الماضي.

وتعتزم فاليو إصدار سندات توريق الشهر المقبل بقيمة مليار جنيه، ليكون الإصدار الثالث لها خلال العام الحالي، بعد إصدارين في مارس بـ 856 مليون جنيه، وفي يونيو بـ 1.4مليار جنيه، وفق ما قاله شكري بدير المدير المالي للشركة خلال المؤتمر الصحفي الثلاثاء.

والتوريق هو تحويل مديونية عملاء شركة ما إلى أوراق مالية يتم بيعها لطرف ثالث، وبالتالي تستطيع الشركة تسييل مستحقاتها لدى العملاء وإعادة تشغيلها.

وبلغ حجم سندات التوريق التي أصدرتها شركة فاليو منذ إنشائها في 2017 نحو 4.5 مليار جنيه، تبعا لما ذكره حسونة رئيسها التنفيذي.

وخلال مؤتمر الثلاثاء، أعلنت فاليو أيضا تغيير علاماتها التجارية في إطار استراتيجيتها للتحول إلى مؤسسة شاملة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية.

(إعداد: صفية منير، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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