ارتفع التضخم السنوي في الأردن خلال يوليو الماضي إلى 5.34% للشهر الخامس على التوالي، بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الشهري الصادر يوم الخميس.

وجاء هذا الارتفاع بشكل رئيسي نتيجة زيادة أسعار مجموعة الوقود والإنارة بـ 30.56% مقارنة بيوليو 2021، والنقل بـ 6.41%.

وعلى أساس شهري، فقد ارتفعت الأسعار في يوليو بـ 0.32% مقارنة بشهر يونيو السابق له. وخلال الشهور السبعة الأولى من العام ارتفع التضخم في الأردن 3.63% في المتوسط مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ورفع الأردن أسعار البنزين أكثر من مرة خلال العام الحالي كان آخرها في 31 يوليو الماضي، في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميا لمستويات قياسية بفعل الحرب بين روسيا وأوكرانيا التي دفعت الدول الغربية لفرض عقوبات على روسيا أحد أكبر منتجي النفط في العالم.



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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