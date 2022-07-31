قرر الأردن، يوم الأحد، رفع أسعار البنزين لشهر أغسطس بنسب متفاوتة تتراوح بين 3.7% و4.9%، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند 7 دنانير (نحو 9.9 دولار) دون تغيير، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (بترا).

وبموجب التعرفة الجديدة، سيرتفع سعر بيع البنزين من نوع "أوكتان 90" إلى 990 فلس للتر بدلا من 955 فلس، وسيرتفع سعر "أوكتان 95" إلى 1300 فلس للتر بدلا من 1240 فلس، ويصبح سعر الديزل 755 فلس للتر بدلا من 720 فلس.

وهذه ليست المرة الأولى التي ترفع فيها الحكومة الأردنية أسعار البنزين خلال العام الجاري، وكانت آخر زيادة مطلع شهر يوليو.

وارتفعت أسعار النفط خلال العام الجاري إلى مستويات قياسية واقترب خام برنت من 140 دولار للبرميل نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت نهاية فبراير الماضي.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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