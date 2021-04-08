انخفض الطلب على الرحلات الجوية في فبراير 2021 (الذي يحسب وفق إيرادات كل كيلومتر يقطعه المسافر) بنسبة 74.7% مقارنة بالشهر نفسه عام 2019 قبل تفشي جائحة فيروس كورونا، بحسب بيان للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) يوم الأربعاء.

والانخفاض المسجل للطلب على النقل الجوي في فبراير أسوأ من الانخفاض المسجل في يناير 2021 الذي بلغ 72.2% ، وفق إياتا، الذي يمثل نحو 290 شركة طيران تشكل 82% من حركة الطيران الجوي في العالم.

وكان عام 2020 هو الأسوأ على الإطلاق بالنسبة للطلب على النقل الجوي، إذ انخفض الطلب العالمي بنسبة 65.9% مقارنة بعام 2019.

وفي ما يلي نظرة على التطور الشهري للطلب على النقل الجوي منذ يناير 2020 مقارنة بالشهور نفسها من 2019 قبل تفشي كورونا، وفق بيانات إياتا:

2020

يناير: ارتفع 2.4%

فبراير: انخفض 14.1%

مارس: انخفض 52.9%

أبريل: انخفض 94%

مايو: انخفض 91%

يونيو: انخفض 86.6%

يوليو: انخفض 79.5%

أغسطس: انخفض 75.2%

سبتمبر: انخفض 72.2%

أكتوبر: انخفض 70.6%

نوفمبر: انخفض 70.4%

ديسمبر: انخفض 69.7%

2021

يناير: انخفض 72.2%

فبراير: انخفض 74.7%

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

(تحرير ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

© ZAWYA 2021