سجلت إيرادات السياحة في مصر نحو 152.9 مليار دولار خلال 18 عام من العام المالي 2004-2005 وحتى العام المالي الماضي 2021-2022.

وشهدت مصر خلال تلك الفترة أحداث سياسية واقتصادية إضافة إلى جائحة فيروس كورونا أثرت على مردود السياحة في بعض السنوات، قبل أن تعود لتتعافى في عام 2021-2022 مسجلة، وفق بيانات أولية، أكثر من 10.7 مليار دولار.

وكانت ذروة الإيرادات السنوية من السياحة خلال تلك الفترة في العام المالي 2018-2019، إذ بلغت عائدات السياحة في ذلك العام 12.6 مليار دولار.



وتستهدف مصر مضاعفة إيراداتها من السياحة لتصل إلى 30 مليار دولار سنويا خلال الفترة القادمة، بحسب تصريحات لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في شهر سبتمبر الماضي.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا





