تستهدف مصر مضاعفة إيراداتها من السياحة لتصل إلى 30 مليار دولار سنويا خلال الفترة القادمة، بحسب ما قاله رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم الأحد في تصريحات تلفزيونية عقب زيارته مدينة شرم الشيخ، نقلتها الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على فيسبوك.

وأضاف مدبولي أن مصر تسعى للوصول إلى هدف الـ 30 مليار دولار سنويا -وهو أعلى من معدلات ما قبل جائحة كورونا- بمساعدة القطاع الخاص والمطورين، مشيرا إلى ضرورة وضع خطة تنفيذية تتضمن مستهدفات ومتطلبات القطاع الخاص والمطورين من الحكومة لدعم تحقيق هذا الهدف خلال الفترة القادمة.

وفي مقطع فيديو لرئيس الوزراء أثناء الإدلاء بهذه التصريحات نشرته قناة إكسترا نيوز المصرية، قال مدبولي: "طلبت منهم (القطاع الخاص والمطورين) أنه يتحط (يتم وضع) خطة تنفيذية واضحة تماما بمستهدفاتهم ومتطلباتهم من الدولة عشان تعملها لهم عشان نصل إلى 30 مليار دولار في خلال سنتين تلاتة من النهاردة".

وأشار إلى أن إيرادات مصر من السياحة حاليا هي في حدود 11 أو 12 مليار دولار سنويا، بحسب ما جاء في مقطع الفيديو.

وتأثر قطاع السياحة في مصر -الذي يسهم بنحو 15% من الناتج الاقتصادي للبلد- سلبا في عام 2020 بسبب الإغلاقات التي فُرضت عالميا نتيجة جائحة كورونا، إذ سجل القطاع إيرادات في ذلك العام بلغت، بحسب رويترز، نحو 4 مليارات دولار مقابل 13.03 مليار دولار في عام 2019 قبل الجائحة.

وفي عام 2022، ألقت الأزمة الروسية الأوكرانية بظلالها على قطاع السياحة في مصر، إذ أن البلدين هما من أكثر الأسواق ربحية للسياحة المصرية، وفق رويترز.





(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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