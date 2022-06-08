أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، ديوا، استثمار نحو 550 مليون درهم ( 150 مليون دولار) في 3 مشروعات توسعية لإنشاء خزانات للمياه لزيادة السعة التخزينية للمياه المحلاة، وفقا لبيان نقلته وكالة أنباء الإمارات يوم الأربعاء.

والمشروعات الثلاث سترفع سعة التخزين في دبي إلى 1,002 مليون جالون مقابل 815 مليون جالون حاليا.

وتستهدف الإمارة تنفيذ مشروع تخزين واسترجاع المياه المحلاة في أحواض المياه الجوفية، لتخزين 6000 مليون جالون بحلول 2025 عند اكتماله.

وتأسست ديوا عام 1992 نتيجة اندماج شركة كهرباء دبي ودائرة مياه دبي وهي المقدم الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في دبي، وتعمل على توليد ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه إلى المستهلكين بالإمارة.

وفي أبريل 2022 طرحت 18% من أسهم حكومة دبي بـ"ديوا" في بورصة دبي في صفقة بلغت 6.1 مليار دولار، وصفت بأنها الأكبر في الخليج منذ الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية في 2019.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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