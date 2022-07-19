أنشأ صندوق التنمية السياحي السعودي صندوق استثمار في مجال الضيافة بالشراكة مع شركة الضيافة "إنيسمور" وشركة الراجحي المالية السعودية برأسمال 1.5 مليار ريال سعودي (400 مليون دولار) لتطوير مجموعة فنادق عصرية.

وبحسب الاتفاق، سيستثمر صندوق التنمية السياحي في الصندوق الجديد، بينما ستشارك " إنيسمور" في تصميم وتشغيل المشاريع تحت مجموعة من علاماتها التجارية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) يوم الثلاثاء.

وسيكون دور شركة الراجحي المالية هو إدارة الصندوق الجديد وجذب الاستثمارات له، وستعمل الأطراف الثلاثة على تحديد المواقع وتوفير خيارات التمويل لمشاريع الصندوق.

و"إنيسمور" هي شركة ضيافة مقرها المملكة المتحدة، ويقع تحت مظلتها 14 علامة تجارية، وتضم محفظتها 101 منشأة فندقية عاملة حول العالم، و137 منشأة فندقية قيد التطوير، بحسب موقعها الإلكتروني والوكالة.

وشركة الراجحي المالية هي شركة خدمات مالية، وهي تابعة لمصرف الراجحي الإسلامي الذي تبلغ قيمة الأصول والبالغة 469 مليار ريال سعودي، بحسب موقعها الإلكتروني.

وصندوق التنمية السياحي هو صندوق سعودي تأسس في يونيو 2020 برأسمال تمويلي يبلغ 15 مليار ريال، ويهدف لجذب الاستثمارات في القطاع السياحي.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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