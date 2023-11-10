أعلنت مجموعة ايدج للتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية، في بيان يوم الجمعة، الاستحواذ على 50% من شركة الطيران البولندية المتخصصة في تطوير الطائرات الشخصية الحديثة " فلاريس".

تأسست ايدج في 2019، ومقرها أبوظبي، وتضم أكثر من 20 شركة تحت أربعة قطاعات رئيسية هي المنصات والأنظمة، والأسلحة والصواريخ، والحرب الإلكترونية والتقنيات السيبرانية، ودعم المهام والعمليات التجارية.

ووفق بيان ايدج المنشور عبر موقعها الرسمي، ستؤسس الشركتان مشروع مشترك يمكن ايدج من تطوير محفظة فلاريس من الطائرات النفاثة والاستفادة من الخبرات المشتركة لتحسين ميزات الطائرات وقدراتها التشغيلية.

ولم يذكر البيان قيمة الصفقة. وقالت ايدج إنها ستعرض طائرات فلاريس وحلولها في معرض دبي للطيران 2023 في الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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