استراتيجية جديدة تستهدف المؤسسات الاستثمارية وشركات إدارة الثروات الخاصة.

تعمل الاستراتيجية على توظيف الاستثمارات عالمياً عبر فئات الأصول البديلة.

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة مبادلة كابيتال؛ شركة إدارة الأصول المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، تدشين استراتيجية أعمال جديدة متمثلة في "مبادلة كابيتال سولوشنز"، كما أعلنت عن استثمار شركة "أبولو" العالمية (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: APO) في هذه الاستراتيجية الجديدة. وتوفر المنصة الجديدة حلولاً معدّة خصيصاً للمستثمرين، مع التركيز بشكل رئيسي على المؤسسات الاستثمارية ومكاتب إدارة الثروات الخاصة، حيث تعمل على الاستثمار عالمياً وعبر فئات الأصول، مما يتيح المجال للوصول لمجموعة متنوعة من فرص الاستثمار في السوق الخاصة.

وتتكوّن منصة "مبادلة كابيتال سولوشنز" من ثلاث استراتيجيات متكاملة، بهدف تمكين المستثمرين من الوصول لمجموعة من أبرز الصناديق الاستثمارية والفرص المباشرة، من خلال أدوات استثمارية معدّة خصيصاً لهذا الغرض.

وتتمثل الاستراتيجية الأولى ضمن منصة "مبادلة كابيتال سولوشنز" بمجال استثماري جديد ومتنوّع للغاية يركّز على فرص السوق الخاصة. وقد اعتمدت استراتيجية الاستثمار هذه على محفظة متنوعة تبلغ قيمتها 2.7 مليار دولار أمريكي من محفظة أعمال مبادلة كابيتال، تتميز بانخفاض تقلباتها وتمتعها بحماية من حالات الهبوط وعائد نقدي جذاب وفوري، علاوة على إمكانية ارتفاع قيمة الأصول بشكل كبير مع مرور الوقت. وتستفيد هذه الاستراتيجية من إمكانات مبادلة كابيتال وبنيتها التحتية الحالية وسجلها الحافل، لتوفر للمستثمرين فرصة الاستثمار إلى جانب شركة مبادلة للاستثمار؛ شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي.

وتركز الاستراتيجية الثانية على الحسابات المدارة بشكل منفصل، وتوفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى محافظ استثمارية مخصصة ومصممة حسب الحاجة، بحيث تلبي معاييرهم الاستثمارية، وإمكانات السيولة المالية المتوفرة لديهم والرغبة في المخاطرة.

وقد تم مؤخراً دمج شركة "أبوظبي كاتاليست بارتنرز"؛ وهي مشروع مشترك بين مبادلة كابيتال و"ألفا ويف" ضمن مبادلة كابيتال، لتتشكل بذلك الاستراتيجية الثالثة من استراتيجيات الأعمال الجديدة. وكانت "أبوظبي كاتاليست بارتنرز" قد تأسست عام 2019، وهي تستثمر في شركات استثمارية من الفئة الأولى وشركات رائدة تعمل وتتواجد في سوق أبوظبي العالمي، وتم إطلاق "أبوظبي كاتاليست بارتنرز" باستثمار أولي قدره مليار دولار أمريكي عام 2019، وتدير الشركة اليوم استثمارات تقدر قيمتها بحوالي 1.7 مليار دولار.

ويرأس "مبادلة كابيتال سولوشنز" كل من ماكسيم فرانزيتي؛ أحد المؤسسين في شركة مبادلة كابيتال، وفاطمة النعيمي؛ التي كان لها دور بارز ضمن وحدة الاستثمارات الخاصة في مبادلة كابيتال.

وتعليقاً على إطلاق "مبادلة كابيتال سولوشنز"، قال هاني برهوش؛ العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مبادلة كابيتال: "يرتكز إطلاق هذه المنصة الاستثمارية الجديدة على سجلنا الحافل في تحقيق عوائد مالية جذابة وقليلة المخاطر للمستثمرين، من خلال صناديقنا الاستثمارية، وصناديق الاستثمار الأخرى التي لدينا. وستعمل هذه المنصة الجديدة على الاستفادة من النطاق الواسع لشبكة أعمالنا العالمية، ومحفظتنا الحالية لتقديم حلول استثمارية مخصصة، مما يتيح لشركائنا الفرصة للوصول إلى الاستثمارات الخاصة التي لا تتوفر عادةً من خلال قنوات الاستثمار التقليدية".

وأضاف: "استطاعت مبادلة وخلال السنوات الماضية، تطوير شراكة راسخة ومتعددة الأوجه مع شركة أبولو، ونحن متحمسون لتوسيع هذه الشراكة وتعزيز نطاقها من خلال هذه المنصة الجديدة".

من جانبه قال جيم زيلتر؛ الرئيس المشارك لشركة أبولو: "تعد شركة مبادلة، ومبادلة كابيتال، من أكثر الشركاء الاستثماريين تطوراً، ونحن سعداء بتعزيز وترسيخ علاقتنا طويلة الأمد مهم من خلال هذا التعاون. لقد قاموا ببناء شبكة أعمال عالمية واسعة، ولديهم العديد من الإمكانات في مجال الأسواق الخاصة، والتي نعتقد أنها ستوفر مجالاً واسعاً للنمو وفرصاً عديدة على المدى البعيد".

وتعتمد "مبادلة كابيتال سوليوشنز" على مجالات الأعمال الثلاثة في مبادلة كابيتال، والتي تشمل الأسهم الخاصة والشركات الناشئة واستراتيجية الفرص الخاصة في البرازيل. وتمتلك مبادلة كابيتال اليوم محفظة أعمال تقدر قيمتها بحوالي 20 مليار دولار أمريكي عبر استثماراتها الخاصة واستثمارات نيابة عن جهات استثمارية أخرى، ولدى الشركة مكاتب في أبوظبي ولندن ونيويورك وسان فرانسيسكو وريو دي جانيرو.

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نبذة عن "مبادلة كابيتال":

مبادلة كابيتال شركة متخصصة في إدارة الأصول مملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار؛ وهي شركة استثمار سيادي عالمية يوجد مقرها الرئيسي في أبوظبي. تتولى مبادلة كابيتال إدارة استثمارات تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 20 مليار دولار عبر مشاريعها الخاصة إلى جانب استثمارات تديرها نيابة عن مؤسسات استثمارية أخرى، بما في ذلك أربعة صناديق للاستثمارات الخاصة، وأربعة صناديق للاستثمارات الناشئة، وصندوقين في البرازيل يركزان على استثمارات الظروف الخاصة، إلى جانب الاستثمار المستمر والمتنوع في الفرص المتاحة في الأسواق الخاصة، وسلسلة من الاستثمارات المشترك والاستثمارات ذات الأغراض الخاصة وصناديق متابعة الاستثمار. تعمل مبادلة كابيتال من خلال مكاتب في كل من نيو يورك وسان فرانسيسكو ولندن وريو دي جانيرو وأبوظبي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة: www.mubadalacapital.ae

نبذة عن "أبولو":

شركة عالمية لإدارة الأصول البديلة عالية النمو. تعمل على تزويد عملائها بعائدات مجزية مع التركيز على ثلاث استراتيجيات استثمار هي: العائد، والاستثمارات المختلطة، والأسهم. ولأكثر من ثلاثة عقود، حققت الشركة عبر خبرتها الاستثمارية المتكاملة عوائد لعملائها، وزودت الشركات بحلول رأسمالية مبتكرة للنمو. ومن خلال شركة Athene، وهي شركة خدمات التقاعد، تعمل الشركة على مساعدة العملاء على تحقيق الأمن المالي من خلال توفير مجموعة من منتجات مدخرات التقاعد والعمل كمزود للحلول للمؤسسات. ويتسم نهج عمل الشركة بالتأني والعمل بحنكة ومعرفة واسعة في مجال الاستثمار، مما ينسجم مع نهج عملاء الشركة، والشركات التي تستثمر فيها وكذلك موظفيها والمجتمعات التي تعمل فيها، لتوسيع نطاق الفرص وتحقيق نتائج إيجابية. وتمتلك الشركة- منذ 30 يونيو 2023- محفظة أعمال تقدر قيمتها بحوالي 617 مليار دولار. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة: www.apollo.com.