تتجه شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات للإدراج المباشر في سوق نمو الموازي بالبورصة السعودية.

وحددت الشركة السعر الاسترشادي لتداول سهمها عند 70 ريال (18.7 دولار) للسهم، وسيقتصر تداول أسهمها على المساهمين الحاليين –باستثناء المساهمين الكبار مالكي 5% أو أكثر- إضافة إلى المستثمرين المؤهلين، بحسب مستند التسجيل الذي نشرته على موقع البورصة السعودية يوم الخميس.

وشهدت السوق السعودية العام الماضي، عدد كبير من الإدراجات متفوقة على منافسيها في الخليج وكان بعضها في السوق الموازي "نمو"، والذي يمتاز بمتطلبات إدراج أقل. ويسمح "نمو" بالانتقال إلى السوق الرئيسي، ولكن بعد موافقة الجهات التنظيمية ووفق قواعد محددة.

وتشير التوقعات إلى استمرار زخم الطروحات في السوق السعودي خلال العام الجاري، مواصلا قيادة الاكتتابات العامة في المنطقة.

نبذة عن عزم

تأسست عام 2017 ويبلغ رأس مالها الحالي 30 مليون ريال (8 مليون دولار) وتعد شركة عزم القابضة السعودية المساهم الرئيسي فيها.

ويمتلك ماجد سعد العصيمي ومجموعته المرتبطة 22.63% من أسهم الشركة وهو رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي، وعلي محمد رشيد البلاع ومجموعته المرتبطة 22.6% وهو العضو المنتدب والرئيس التنفيذي.

تعمل الشركة في تقديم خدمات الاستشارات الإدارية العليا وإصلاح وصيانة الحواسيب الشخصية والمحمولة بجميع أنواعها وبيع معدات وأجهزة سلكية ولا سلكية، وتركز على البرمجيات وتصميم المواقع وخدمات تجهيز البيانات.

حققت الشركة إيرادات خلال السنة المالية المنتهية يونيو 2021 نحو 135.1 مليون ريال (36 مليون دولار) وصافي ربح بقيمة 15.5 مليون ريال (4.1 مليون دولار).

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير عبد القادر رمضان، للتواصل: yasmine.saleh@lseg.com)

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