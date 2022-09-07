شاركت مبادلة للاستثمار وهي صندوق سيادي بأبوظبي، مع شركة إدارة الأصول البحرينية "إنفستكورب" في جولة تمويل بلغت قيمتها 100 مليون دولار لصالح شركة تركر(TruKKer) الناشئة.

وفقا لمقابلة أجراها مؤسس تركر ورئيسها التنفيذي غوراف بيسواس مع وكالة بلومبرغ ونقلها موقع قناة الشرق:

- جولة التمويل هي على الأرجح الأخيرة للشركة قبل طرح أسهمها للاكتتاب العام.

- تدرس الشركة إدراج أسهمها في عدد من أسواق المال –من بينها السعودية – خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة.

- تخطط الشركة لاستخدام ما جمعته للتوسع في بلدان جديدة وتدرس فرص الاستحواذ لتسريع نموها.

نبذة عن تركر

- تأسست الشركة عام 2016 وتتخذ من الرياض مقرا لها.

- هي شركة شحن رقمية، تعمل في مجال الخدمات اللوجيستية في الشرق الأوسط وتدير أكثر من 45 ألف شاحنة.

- تعمل في 8 دول من بينها السعودية والإمارات وتركيا ومصر.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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