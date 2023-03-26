PHOTO
ليبيا تتعاقد مع شركة أمريكية لإنشاء مصفاة الجنوب
تقع مصفاة الجنوب المزمع تنفيذها بمدينة أُوباري وتم تصميمها لمعالجة حوالي 30 ألف برميل يوميا من النفط الخام وإنتاج المنتجات البترولية التقليدية من البنزين ووقود الطائرات النفاثة وغاز البترول المسال للاستخدامات المنزلية والصناعية
٢٦ مارس، ٢٠٢٣
بيان إخلاء مسؤولية منصة زاوية
يتم توفير مقالات منصة زاوية لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقدم المحتوى أي نصائح قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء تتعلق بملاءمة أو قيمة ربحية أو استراتيجية سواء كانت استثمارية أو متعلقة بمحفظة الأعمال . للشروط والأحكام
ZAWYA 2022 ©