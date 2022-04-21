نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر وصفتها بالمطلعة، يوم الأربعاء، أن شركة قطر للطاقة الحكومية تستكشف إمكانية التوسع في قدرتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال في خطوة نحو زيادة الإمدادات لأوروبا، في وقت تسعى دول أوروبية لتأمين إمدادات بديلة للطاقة الروسية.

تحدثت شركة قطر للطاقة، مع مشتري الغاز حول ما إذا كانت ستوسع مشروع بقيمة 30 مليار دولار بدأ في عام 2021 لبناء 6 مصانع لتسييل الغاز، كما تقيم تكلفة إضافة وحدة أخرى على الأقل، بحسب الوكالة.

تستطلع الشركة مدى اهتمام العملاء بالغاز الإضافي بما في ذلك البعض في الصين، فيما لا تزال المحادثات في مرحلة مبكرة، وفق بلومبرغ.

وتستهدف الشركة في خطتها الحالية تعزيز إنتاجها السنوي بنسبة 60% إلى ما يقرب من 130 مليون طن بحلول عام 2027.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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