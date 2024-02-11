أكملت شركة "آيكون"، الذراع الفندقي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة المصرية، عملية الاستحواذ على حصة أغلبية مع حقوق الإدارة في شركة "ليجاسي للفنادق" التي تضم 7 فنادق تاريخية في مصر، وفق بيان من المجموعة للبورصة المصرية يوم الأحد.

وكانت الشركة وقعت في ديسمبر الماضي مع الحكومة المصرية اتفاقية نهائية للاستحواذ على حصة 39% من شركة "ليجاسي للفنادق" من خلال زيادة رأس مال الشركة، وذلك ضمن برنامج للطروحات الحكومية.

وآنذاك، قال هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي للمجموعة إن نسبة الملكية ستصل إلى 51% خلال مدة محددة في العقود، لكنه لم يحددها.

وقالت مجموعة طلعت مصطفى، في بيان الأحد، إن "آيكون" حولت بالفعل مقابل الصفقة المتفق عليه إلى حساب داخل القطاع المصرفي المصري، لتحويله إلى شركة ليجاسي للفنادق فور استكمال إجراءات زيادة رأس مال "ليجاسي للفنادق".

وأضافت أنه سوف يترتب على الصفقة زيادة إجمالي عدد الغرف التي تملكها وتطورها "آيكون" إلى 5 آلاف غرفة.

وكانت المجموعة قالت، في بيان في ديسمبر الماضي، إن قيمة الصفقة ستصل إلى 800 مليون دولار عند وصول نسبة الملكية إلى 51% في شركة ليجاسى للفنادق، وإن "آيكون" ستمول الصفقة من مواردها الداخلية.

و"ليجاسي للفنادق" هي شركة جديدة تمتلك محفظة تضم فنادق: سوفيتيل ليجند أولد كتراكت أسوان، ومنتجع موفنبيك أسوان، وسوفيتيل وينتر بالاس الأقصر، وشتيجنبرجر ميدان التحرير (القاهرة)، وفندق شتيجنبرجر سيسيل الإسكندرية، وماريوت مينا هاوس القاهرة، وماريوت عمر الخيام الزمالك (القاهرة).

والشركة مشتركة بين صندوق مصر الفرعي للسياحة والإستثمار العقاري وتطوير الآثار -التابع لصندوق مصر السيادي- وشركة إيجوث.

وأعلنت الحكومة المصرية عن صفقة "ليجاسي للفنادق" لأول مرة في يوليو الماضي، ضمن برنامج طروحات حكومية لبيع حصص في شركات مملوكة للدولة بهدف زيادة الحصيلة الدولارية لمصر ومواجهة أزمة اقتصادية وشح في الدولار تسببت فيها تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وتتوقع مجموعة طلعت مصطفى أن تؤدي تلك الصفقة إلى مضاعفة إيرادات الفنادق المجمعة لشركة آيكون بالدولار في عام 2024 لتصل إلى أكثر من 250 مليون دولار.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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