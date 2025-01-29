تدرس وادي دجلة للتنمية العقارية المصرية، تنفيذ مشروعات في مدينتي الرياض وجدة بالسعودية، حسب ريمون عهدي، الرئيس التنفيذي للشركة في تصريحات صحفية الثلاثاء.

تستهدف الشركات المصرية خاصة العاملة في القطاع العقاري التوسع في السعودية، وسط تنامي الطلب على العقارات بالمملكة مع خطط تنمية الأنشطة غير النفطية، ورغبة الشركات المصرية لتنويع محفظتها الاستثمارية.

وتسعى وادي دجلة للتنمية العقارية المصرية، للعمل في السعودية من خلال اتفاقية تعاون وقعتها العام الماضي مع شركة مسكان ذراع التطوير العقاري لمجموعة الفنار السعودية.

"بندرس أراضي معاهم.. لمشروع سكني جنب نادي رياضي، بندرس (في) الرياض وجدة،" حسب عهدي.

وتأسست شركة وادي دجلة للتنمية العقارية في 2005 وهي تابعة لشركة وادي دجلة القابضة المصرية. وتعمل في مشروعات بعدة مناطق في مصر.

وينتعش القطاع الرياضي في السعودية، مع زيادة الاستثمارات في الأندية السعودية وخطة المملكة لخصخصتها، وجذب لاعبين دوليين للدوري السعودي.

وحسب بيان صادر عن وادي دجلة للتنمية العقارية الثلاثاء، تستهدف الشركة الحصول على فرص استثمار جديدة بمصر، كما تستهدف مبيعات تصل إلى 10 مليار جنيه ( 199 مليون دولار) خلال العام الجاري بما يوازي ضعف ما حققته في 2024.

(إعداد: صفية منير، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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