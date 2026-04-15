تدرس شركة بالم هيلز للتعمير المصرية، العاملة في التطوير العقاري، المدرجة ببورصة مصر، تطوير مشروع في رأس الحكمة، وفق بيان الشركة للبورصة الأربعاء، دون مزيد من التفاصيل.

وكانت تقارير إعلامية نقلت عن مصادر أن بالم هيلز بصدد تنفيذ مشروع مع شركة مُدن القابضة الإماراتية في رأس الحكمة وهي المطور الرئيسي للمدينة، بإيرادات متوقعة 600 مليار جنيه.

لكن بالم هيلز قالت في بيانها للبورصة الأربعاء، إنه بشأن ما تم تداوله عن مشروع رأس الحكمة فإن "الموضوع محل الدراسة والمناقشة حاليا،" مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل بعد انتهاء المفاوضات.

وبالم هيلز واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري وتعمل منذ 1997 في مصر ولها مشروعات في القاهرة والساحل الشمالي، ولديها محفظة أراضي بنحو 37.8 مليون متر مربع، وبدأت العام الماضي التوسع خارجيا من خلال اتفاقية لتطوير مشروع في أبوظبي.

ووقعت مصر اتفاقية مشروع رأس الحكمة بالشراكة مع الإمارات عام 2024، لتأسيس مدينة متكاملة على ساحل المتوسط، باستثمارات إجمالية 35 مليار دولار، وتم تعيين شركة مدن القابضة المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية، كمطور رئيسي للمشروع.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

