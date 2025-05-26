القاهرة : تعلن شركة بالم هيلز للتعمير ("بالم هيلز" أو "الشركة")، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في جمهورية مصر العربية، عن توقيع اتفاقية مع شركة ويف سيفين للاستثمار المحدودة ("ويف سيفين") لتطوير قطعة أرض بمساحة 1.87 مليون متر مربع في إمارة أبو ظبي، تُطل مباشرةً على جزيرة السعديات.

سيتم تنفيذ المشروع من خلال شركة بى اتش دى نورث جبيل للتطوير العقارى ، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة بالم هيلز للتعمير.

يقع المشروع بجوار جزيرة السعديات - بالقرب من متحف اللوفر أبوظبي - وبالقرب من وجهات مميزة، بما في ذلك جزيرة ياس وجزيرة الريم، مما يجعله أحد أرقى وأهم المواقع في العاصمة.

وعلق ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة ورئيس المجوعة التنفيذية شركة بالم هيلز للتعمير: "نتشرف بالإعلان عن أول مشروع لنا خارج مصر، والذي يُمثل علامة فارقة في تاريخ بالم هيلز حيث تتمتع أبوظبي بيئة عقارية متميزة ذات إدارة حكيمة وتطلعات مستقبلية، مدعومة بمبادرات حكومية تستمر في جذب الاستثمارات الأجنبية وتدعم الطلب القوي".

نبذة عن بالم هيلز:

بالم هيلز للتعمير ("PHD")، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، وقد نمت على مدى 25 عامًا من النجاح. تقوم الشركة بإنشاء مجتمعات سكنية متكاملة، وتمتلك محفظة متنوعة جغرافياً في مصر، تمتد على أكثر من مساحة 33.5 مليون متر مربع. تشمل منتجات بالم هيلز وحدات سكنية رئيسية في غرب وشرق القاهرة والإسكندرية، بالإضافة إلى وحدات سكنية ثانوية على الساحل الشمالي، بالإضافة إلى خمسة فنادق عاملة في جميع مناطق التشغيل، وثلاثة أندية رياضية في شرقها وغربها وبادية. بعد تسليم آلاف الوحدات السكنية والتجارية ضمن مشاريعها المتميزة، تواصل بالم هيلز للتعمير تعزيز توجداها من خلال مشاريع متعددة جارية في مناطقها الرئيسية.

ومع استحواذها الأخير على 32.61% من شركة "تعليم لخدمات الإدارة"، الشركة الرائدة في مجال التعليم العالي في مصر، والتي تعمل من خلال جامعة النهضة في بنى سويف وجامعة بادية، بالإضافة إلى جامعة ممفيس التي لا تزال قيد التطوير في شرق القاهرة، مما يُمكنها من تعزيز مكانتها وتنويع مصادر إيراداتها.

من خلال قطاعاتها الرئيسية الثلاثة – القطاع العقاري، التعليم والضيافة - تتمتع شركة بالم هيلز للتطوير بمكانة فريدة تمكنها من تقديم نظام بيئي شامل لأسلوب الحياة مصمم خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتطورة لقاعدة عملائها المتنامية.

يعتبر سهم شركه بالم هيلز للتعمير من أكثر الأسهم المقيدة تداول وسيوله بالبورصة المصرية، ومقيد بالبورصة المصرية تحت الرمزPHDC.CA ، للمزيد من المعلومات برجاء زيارة موقع الشركة:

https://ir.palmhillsdevelopments.com/

للإتصال بقطاع علاقات المستثمرين:

رضوى أبو النجا

ت/ 0235351200

Investor.relations@phdint.com

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