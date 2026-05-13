دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلن المكتب الخاص للشيخ أحمد بن مانع بن خليفة آل مكتوم (AMKM) وشركة إيليفانتس فوت أرابيا، اليوم عن شراكة استراتيجية تهدف إلى دعم تطوير مبادرات البنية التحتية المستدامة والامتثال لمتطلبات إدارة النفايات والأداء البيئي في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويجمع هذا التعاون بين الدور الراسخ للمكتب الخاص للشيخ أحمد بن مانع بن خليفة آل مكتوم في دعم أجندة الاستدامة والابتكار في دولة الإمارات، وخبرات مجموعة إيليفانتس فوت الممتدة لـ50 عاماً، والتي نجحت خلالها في تنفيذ أكثر من 5,000 مشروع ضمن قطاع البيئة العمرانية .وتهدف الشراكة إلى دعم مجموعة واسعة من المبادرات، بما في ذلك الاستشارات المتعلقة بالاستدامة، والتعاون في تنفيذ المشاريع، والمشاركة في برامج البنية التحتية ضمن مشاريع القطاعين العام والخاص.

ومن خلال شركة إيليفانتس فوت أرابيا، ستوفّر الشراكة الدعم للمطورين والمقاولين وملّاك الأصول والمشاريع المرتبطة بالحكومة في مجالات تخطيط إدارة النفايات، وتدقيق الامتثال، والاستشارات خلال مراحل التصميم، والتنفيذ المباشر للمشاريع، والشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما تركّز الشراكة على تمكين المشاريع من الامتثال للوائح البيئية المتنامية في دولة الإمارات، مع تعزيز الاستدامة التشغيلية على امتداد المشاريع الجديدة والقائمة على حد سواء.

وتنسجم الشراكة مع التطور المستمر في المشهد التنظيمي في دولة الإمارات والنمو السريع للسوق المحلية، حيث بلغت قيمة قطاع إدارة النفايات في الدولة 13 مليار دولار أمريكي عام 2024، مع توقعات بوصوله إلى 22.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033، مدفوعاً بالأهداف الوطنية التي وضعتها دولة الإمارات، بما يشمل تحويل 75% من النفايات بعيداً عن المكبات، بالإضافة إلى التزامات الدولة بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050. وبالتوازي مع ذلك، تأتي الشراكة في وقت يدخل فيه الإصدار الثاني المُحدَّث من نظام دبي للمباني الخضراء - السعفات حيّز التنفيذ الكامل، والصادر بموجب القرار الإداري لعام 2020، بما يتضمن تطبيق المسح المؤتمت ضمن نظام تراخيص البناء، إلى جانب إطلاق "جواز المواد المستدامة". كما عزّز المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024 والقانون رقم 18 لسنة 2024 بشأن تنظيم إدارة النفايات في إمارة دبي متطلبات الامتثال ذات الصلة بإدارة النفايات.

وقال الشيخ أحمد بن مانع بن خليفة آل مكتوم: "تعكس هذه الشراكة التزام دولة الإمارات بإرساء معايير عالمية في مجال التنمية الحضرية المستدامة. ومن خلال الجمع بين القيادة المؤسسية والخبرات الفنية العميقة، فإننا ندعم تطوير المشاريع والبنى التحتية التي تنسجم مع الأولويات الوطنية وتضمن الأداء البيئي طويل الأمد".

من جهته، قال جوليان سعيدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيليفانتس فوت، إن الشراكة تعكس التزام المجموعة العميق بالسوق الإماراتية، والتأثيرات واسعة النطاق التي سيحملها التعاون مع المكتب الخاص للشيخ أحمد بن مانع بن خليفة آل مكتوم. وأضاف: "نجحت إيليفانتس فوت على مدار 50 عاماً في بناء سجل حافل بالإنجازات في تقديم الاستشارات والتنفيذ المباشر للمشاريع وتوفير الخبرات المتخصصة في البنية التحتية لإدارة النفايات. وتمثّل الشراكة الجديدة استمراراً لهذه الجهود لتشمل نطاقاً أوسع من المشاريع، بدءاً من عمليات الامتثال والمشاريع القائمة وصولاً إلى برامج البنية التحتية الكبرى والشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما ينسجم مع مهمتنا التي تركّز على تقديم الاستشارات لتحقيق النتائج الملموسة".

نبذة عن المكتب الخاص للشيخ أحمد بن مانع بن خليفة آل مكتوم (AMKM)

يعمل المكتب الخاص للشيخ أحمد بن مانع بن خليفة آل مكتوم من خلال شركة AMKM للاستثمارات، ويهدف إلى تعزيز الاستثمارات الاستراتيجية، وتطوير الشراكات، ودعم المشاريع ذات الأولوية في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتعاون المكتب مع الجهات الحكومية والخاصة لتعزيز التعاون في قطاعات البنية التحتية والعقارات والاستدامة والقطاعات الناشئة المنسجمة مع أهداف التنمية الوطنية. ومن خلال شبكته المؤسسية وعلاقاته الاستراتيجية، يدعم المكتب المبادرات التي تسهم في النمو المستدام، والانسجام مع المتطلبات التنظيمية، والتطوير المستمر للقطاعات الرئيسية في دولة الإمارات.

نبذة عن مجموعة إيليفانتس فوت وإيليفانتس فوت أرابيا

تأسست مجموعة إيليفانتس فوت عام 1976، وهي شركة استشارية متخصصة تمتد خبرتها لأكثر من 50 عاماً في إدارة النفايات والاستدامة المتكاملة في قطاع البيئة العمرانية. ونفذت المجموعة أكثر من 5,000 مشروع في قطاعات السكن والضيافة والمشاريع متعددة الاستخدامات والبنية التحتية على مستوى العالم. وتتركز أنشطة المجموعة في أستراليا، وتتوسع حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.

تمثل إيليفانتس فوت جلوبال أرابيا الذراع الإقليمية للمجموعة، حيث تدعم العملاء في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي من خلال خطط إدارة النفايات التشغيلية والإنشائية، وتدقيق الامتثال، والاستشارات خلال مراحل التصميم بما يتماشى مع اللوائح الإقليمية وأبرز أطر الاستدامة العالمية.

وتعمل إيليفانتس فوت جلوبال أرابيا تحت القسم الدولي إيليفانتس فوت جلوبال التابع للمجموعة، والذي يشكّل جزءاً من مجموعة إيليفانتس فوت. ولأغراض التسجيل في منطقة الشرق الأوسط، تم تسجيل الشركة تحت اسم إيليفانتس فوت جلوبال أرابيا القابضة المحدودة.

