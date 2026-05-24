الدوحة: اختتمت وكالة ترويج الاستثمار زيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية شملت مدينتَي شنغهاي وهانغتشو، جرى خلالها عقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى مع كبرى الشركات الصينية، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتوسيع الشراكات الاستثمارية طويلة الأمد.

وترأس الوفد الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، حيث التقى بمجموعة من الشركات الصينية الرائدة في قطاعات التصنيع المتقدم، وعلوم الحياة، والتقنيات الصناعية، والمنصات الرقمية، شملت: “وي شي بيولوجيكس WuXi Biologics"، و"شنغهاي إس يو إس للبيئة Shanghai SUS Environment"، ومجموعة "Cainiao Group"، وشركة "Ant International".

وتضمّن برنامج الزيارة عقد اجتماعات على المستوى التنفيذي، وزيارات ميدانية لعدد من المنشآت الصناعية والتقنية، وجلسات عمل ثنائية جرى خلالها استعراض بيئة الأعمال والمزايا الاستثمارية التي تتميز بها دولة قطر، وبحث آفاق التعاون، واستكشاف فرص توسيع الشراكات القائمة مع الشركات الصينية. كما أطلع الوفد الشركات على منظومة الدعم المتكاملة التي توفّرها دولة قطر للمستثمرين، والتي تشمل تيسير دخول السوق القطري والتوسع إقليميًا، والتنسيق التنظيمي، واختيار المواقع، ودعم خطط التوسع المحلي والإقليمي، إلى جانب خدمات المتابعة والعناية بالمستثمرين.

وتأتي هذه الزيارة امتدادًا للتعاون المستمر بين وكالة ترويج الاستثمار وكبرى الشركات الصينية، ومشاركة الوكالة الفاعلة في المنصات الإقليمية الداعمة للتكامل الاقتصادي بين آسيا والشرق الأوسط. كما تمثل الزيارة محطة بارزة ضمن جهود الوكالة للتوسع على الصعيد العالمي، وذلك انسجامًا مع استراتيجية دولة قطر الهادفة إلى تطوير شراكاتها الاستثمارية الدولية، ودعم التنويع الاقتصادي المستدام.

تعميق الشراكة الاقتصادية القطرية – الصينية

تُعدّ الصين شريكًا استراتيجيًا لدولة قطر، وتمتد أوجه التعاون بين البلدين لتشمل قطاعات الطاقة، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والتكنولوجيا، والخدمات المالية. وتحتضن الدولة 520 شركة صينية تمارس أعمالها في السوق القطرية، بما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية الثنائية وعمقها. وتشير البيانات الصادرة عن مرصد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التابع لوكالة ترويج الاستثمار، إلى أن الصين خلال العقد الماضي (2017–2026)تبوّأت مكانة بارزة ضمن أكبر عشر دول من حيث عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر، وذلك من خلال تنفيذ نحو 60 مشروعًا استثماريًا صينيًا باستثمارات رأسمالية إجمالية تجاوزت 3 مليارات دولار أمريكي، أسهمت في توفير أكثر من 3200 فرصة عمل في قطاعات متنوعة.

نُبذة عن وكالة ترويج الاستثمار في قطر

تُشرف وكالة ترويج الاستثمار في قطر على أنشطة ترويج وجذب الاستثمار الأجنبي إلى دولة قطر، وتتمثل مهمة الوكالة التي تأسست في عام 2019 في تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة مثالية للاستثمار، واستقطاب وتسهيل الاستثمارات التي تدعم مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي في البلاد.

تُعد الوكالــة الجهة الشـاملة لحلـول الاسـتثمار في دولـة قطـر حيث تربط المستثمرين بمنظومة متكاملة تضم منصات الأعمال والترخيص. وتشارك الوكالة المستثمرين رحلتهم الاستثمارية، بدءًا من مرحلة الاستكشاف والتأسيس، وحتى توسيع الأعمال، بما يضمن نموها على المدى الطويل، من خلال توفير رؤى شاملة حول بيئة الأعمال في دولة قطر، والتعريف بأسواق القطاعات المختلفة، وتقديم خدمات تسهيل الاستثمارات بطريقة مصممة لدعم أهدافهم.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.invest.qa

-انتهى-

#بياناتشركات