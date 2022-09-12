وقعت شركة تابعة لشركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن الكويتية (HEISCO) عقد مع شركة البترول الوطنية الكويتية KNPC، بقيمة 5.5 مليون دينار ( 17.8 مليون دولار)، وفقا لبيان أرسلته HEISCO لبورصة الكويت يوم الاثنين.

وستنفذ شركة الخليج للإنشاءات والأعمال البحرية والمقاولات التابعة لـ HEISCO أعمال إصلاح وتدعيم رصيف نفط في الشعيبة وستمتد مدة العقد على 18 شهر.

وتأسست HEISCO عام 1974 وهي مدرجة في بورصة الكويت منذ 1984، وتعمل في بناء وإصلاح السفن، إضافة لأعمال التركيبات وأعمال الصيانة، وفقا لبيانات الشركة.

أما KNPC وهي الشركة المسؤولة عن تكرير النفط في الكويت، فتأسست عام 1960 لكنها أصبحت مملوكة بالكامل للدولة في 1975 وهي تعمل تحت مظلة مؤسسة البترول الكويتية KPC.

وحاليا تدير KNPC وتشغل مصفاة ميناء عبد الله ومصفاة الأحمدي بعد أن أغلقت المصفاة الأقدم في الشعيبة.

وتستعد الكويت إلى تشغيل مصفاة الزور التي تعد أكبر مجمع تكرير وبتروكيماويات في البلاد.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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