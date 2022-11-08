* تم إضافة تصريحات لوزير الكهرباء المصري بشأن قيمة المشروع

وقعت الإمارات اتفاقية لإنشاء مشروع لطاقة الرياح في مصر، على هامش قمة المناخ COP27 التي تستضيفها مصر هذا الأسبوع، تبلغ قيمتها نحو 1.5 مليار دولار.



وكتب الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان عبر حسابه على تويتر، الثلاثاء :"شهدت وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي توقيع اتفاقية لإنشاء أحد أكبر مشاريع طاقة الرياح في مصر بقدرة 10 غيغاواط ".

وبحسب بيان صحفي، وقع الاتفاق سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي ورئيس مجلس إدارة شركة مصدر، ومحمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر.

"هذا المشروع الذى تم توقيعه اليوم مع الجانب الإماراتي بقيمة استثمارات تصل إلى 1.5 مليار دولار، " بحسب تصريحات لوزير الكهرباء المصري لزاوية عربي.

وأضاف الوزير:" لا يوجد أمامنا حلول أخرى إلا أن نلجأ الى الطاقة النظيفة.. وسنواصل خلال المؤتمر توقيع المزيد من العقود مع شركاء آخرين. سنوقع أيضا مع شركاء ألمان، سواء حكومية أو خاصة لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة في مصر وتحديدا في مجال الطاقة الشمسية " .

تفاصيل المشروع

(بحسب البيان)

- يستهدف إنتاج طاقة بقدرة 10 غيغاواط

- سيسهم في تفادي انبعاث 23.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، بما يعادل 9% تقريبا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الحالية في مصر

- سيوفر نحو 5 مليار دولار من تكاليف الغاز الطبيعي السنوية لمصر

- سيقدم نحو 100 ألف فرصة عمل بينها 30 ألف شخص عمالة مباشرة في مرحلة البناء

وأكدت مريم بنت محمد سعيد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية فى تصريحات صحفية على هامش مشاركتها فى قمة المناخ أن تغير المناخ يهدد الجميع لذلك لابد أن يكون هناك تعاون بين الجميع بشأنه.

وقالت" خلال فعاليات مؤتمر COP27 سَتعمل الإمارات على تحفيز توجهات التمويل، وستدعو العالم إلى المشاركة في منصة تسريع التحول العادل لأنظمة الطاقة التي تم إطلاقها بالشراكة بين الإمارات والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، لتعزيز مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية بقيمة استثمارية أولية تبلغ مليار دولار".

(إعداد:أحمد حسن، شارك في الإعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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