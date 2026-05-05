تخطط شركة ABB مصر، المتخصصة في تكنولوجيا الكهرباء وحلول الطاقة، للتوسع في أسواقها الحالية وأسواق جديدة لزيادة صادراتها، وفق أحمد حماد رئيس مجلس إدارة الشركة في مؤتمر صحفي بالقاهرة يوم الاثنين.

وتعمل شركة ABB في مصر منذ 1926، وهي تابعة لمجموعة ABB والتي مقرها سويسرا ومدرجة في بورصتي SIX Swis أس آي إكس السويسرية وناسداك ستوكهولم بالسويد ولها أعمال في عدة دول عربية بينها الإمارات، قطر، الكويت، تونس، والمغرب.

ولدى الشركة في مصر عدة مصانع في أماكن مختلفة، وتتضمن منتجات الشركة: محركات كهربائية ومولدات، ونظم تحكم آلى لتعزيز كفاءة الطاقة، وتخدم عدة قطاعات.

"احنا حاليا نسبة التصدير من إجمالي حجم الأعمال 24%.. هدفنا إن شاء الله نوصل 35% خلال 2030 "وفق حماد، مشيرا إلى أن هذا المستهدف سيكون من خلال دخول أسواق جديدة وزيادة الصادرات للأسواق الحالية، دون الإفصاح عن الأسواق المستهدفة.

يبلغ حجم أعمال الشركة في مصر نحو 14 مليار جنيه سنويا، وتصدر منتجاتها حاليا لأكثر من 50 دولة في أوروبا، أمريكا اللاتينية، الشرق الأوسط وشمال ووسط إفريقيا.

ووفق حماد، تستهدف الشركة زيادة حجم أعمالها بنسب بين 15- 25% على الأقل سنويا.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

