وقعت شركة رأس أبو فنطاس للطاقة، وهي شركة قطرية متخصصة في المشاريع، اتفاقية تمويل مع بنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC) بقيمة تقارب 990 مليون دولار.

ويُعدّ هذا التمويل جزء من حزمة تمويل مشتركة أوسع بقيمة 2.97 مليار دولار، تم ترتيبها بالتعاون مع مؤسسات مالية خاصة، بنك التصدير والاستيراد الكوري، بنك التنمية الكوري، وKEXIM Global في سنغافورة، وذلك وفق بيان صادر عن JBIC يوم الاثنين.

شركة رأس أبو فنطاس مملوكة بشكل مشترك من قبل مساهمي المقترض: المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (55%)، وشركة سوميتومو (17%)، وشركة شيكوكو للطاقة الكهربائية (11%)، الهيئة الكورية للبنية التحتية والتنمية الحضرية الخارجية (6%)، شركة كوريا الجنوبية للطاقة (6%)، وشركة قطر للطاقة (5%).

وبموجب هذا المشروع، ستقوم شركة رأس أبو فنطاس للطاقة ببناء، امتلاك وتشغيل محطة توليد طاقة تعمل بالغاز الطبيعي بنظام الدورة المركبة، بقدرة تقارب 2400 ميغاواط، بالإضافة إلى محطة تحلية مياه قادرة على إنتاج حوالي 110 مليون غالون امبراطوري يوميا. ستُقام المنشآت في رأس أبو فنطاس، جنوب الدوحة.

وبمجرد اكتمال المشروع، سيُزوّد ​​المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) بالكهرباء والماء بموجب اتفاقية مدتها 25 عام.

للاطلاع على التقرير الأصلي والمنشور بالإنجليزية على موقع زاوية اضغط هنا

