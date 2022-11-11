قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن استثمارات مشروعات توليد الطاقة المتجددة في المملكة تقدر بنحو 34 مليار ريال (9 مليار دولار)، مضيفا لالتزام بلاده بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وأنها ستقدم 10 مشروعات جديدة للطاقة المتجددة.

وتحدث الوزير، في جلسة بالنسخة الثانية من منتدى مبادرة السعودية الخضراء في شرم الشيخ المنعقد كجزء من مؤتمر COP27 الذي تستضيفه مصر في شرم الشيخ.

وقال الوزير: " لدينا أكثر من 13 مشروع يعملون في نفس الوقت طاقتها حوالي 11.4 غيغاوات، والاستثمارات تقاس بحوالي 34 مليار ريال (9 مليار دولار)"، مشيرا إلى وجود خطة لطرح 10 مشروعات جديدة في هذا القطاع في 2023 .

وبحسب تصريحات الوزير، ستطلق المملكة مطلع عام 2023 سوق لشهادات غازات الاحتباس الحراري.

وتتيح شهادات غازات الاحتباس الحراري أو "شهادات الكربون" لأحد الأطراف بيع فائضه الكربوني لطرف آخر يحتاج هذا الفائض لأنه ينتج أكثر من المسموح له. وتتداول هذه الشهادات في عدة الدول، وهي عملية تشبه شراء وبيع الأسهم والسندات.

وكانت مصر قد وقعت اتفاق إطاري لتأسيس أول شركة مصرية لتطوير وإصدار شهادات الكربون ومنتجات بيئية أخرى، الأحد الماضي.

ومن المتوقع أن يتم تداول هذه الشهادات على منصة إفريقية أو مصرية يتم الإعداد لها.



وأشار الوزير إلى أن العالم كان يأمل في أن "يُمثل" بالسعودية باعتبارها أكبر مصدر للنفط، لكن شركة أرامكو السعودية، لديها أقل مستوى من انبعاثات غاز الميثان بكل المعايير.

وأضاف "سنساءل (دول) العالم عما يقدمونه لأننا نريد من الآخرين مضاهاتنا وتوجيه أموالهم لدعم القضايا التي يتشدقون بها".

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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