قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، في بيان يوم الأحد، إن صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال هذا العام ستصل إلى نحو 8 ملايين طن، 90% منها ستتجه لأسواق الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لتصريحات الملا في بيان نشرته صفحة رئاسة الوزراء المصرية على فيسبوك، بلغت صادرات الغاز الطبيعي المسال نحو 7 ملايين طن العام الماضي وشكلت أسواق الاتحاد الأوروبي 80% منها.

وتسعى مصر إلى أن تصبح مركز إقليمي للطاقة والاستفادة من موقعها وموارد الغاز والبنية التحتية كمصانع إسالة وتصدير الغاز الطبيعي في بادكو والدمياط للمساهمة في توفير الغاز الطبيعي لدول الاتحاد الأوروبي التي تبحث عن بدائل للغاز والنفط الروسي بعد حرب أوكرانيا.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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