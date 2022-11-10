تضاعفت أرباح شركة الحفر العربية السعودية، أكثر من 6 مرات خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بدعم من زيادة الإيرادات، بحسب بيان من الشركة يوم الخميس.

وأظهرت البيانات المرسلة من الشركة لبورصة السعودية، والتي بدأ التداول بأسهمها في سوق تداول في 7 نوفمبر، ارتفاع صافي ربح الحفر العربية بعد الزكاة والضريبة إلى 213.4 مليون ريال ( 56.9 مليون دولار) بالربع الثالث مقابل 35.4 مليون ريال خلال الربع المقارن من عام 2021.

وأرجعت الشركة أسباب القفزة في الأرباح إلى بعض الأسباب منها "ارتفاع كفاءة تشغيل الحفارات و زيادة معدلات التسعير اليومي لبعض الحفارات البحرية وانخفاض الالتزامات الضريبية المؤجلة نظراً للتغيرات التاريخية في ملكية الاسهم الأجنبية"، بحسب البيان.

وارتفعت إيرادات الشركة الفصلية بنسبة 28.1% لتسجل خلال الربع الثالث 701.8 مليون ريال، وفقا للبيان.

وانتهت الشركة للتو من عملية طرح أسهمها للاكتتاب العام.

تأسست شركة الحفر العربية في 1964 وتعمل مجال الحفر البحري والبري وتخدم عملاء رئيسيين أبرزهم أرامكو السعودية وتستحوذ على 17% من منصات الحفر في المملكة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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