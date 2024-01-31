أرست شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، يوم الأربعاء، 4 عقود بقيمة 6 مليار دولار لزيادة إنتاج النفط من حقل الشاهين بحوالي 100 ألف برميل يوميا، وفق بيان من الشركة.

وحقل الشاهين البحري يقع قبالة ساحل قطر ويُعتبر أكبر حقل منتج للنفط في قطر، إذ ينتج 45% من إنتاج الدولة من النفط، وبدأ الإنتاج التجاري منه عام 1994، ووصل معدل إنتاجه إلى 300 ألف برميل نفط يوميا عام 2007.

وتُشغل الحقل شركة نفط الشمال، وهي مشروع مشترك بين قطر للطاقة وشركة توتال إنرجيز الفرنسية.

وإلى جانب استهداف زيادة إنتاج النفط، تسعى قطر أيضا -وهي من كبار مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم- لرفع إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 60% على الأقل ليصل إلى 126 مليون طن سنويا بحلول 2027.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا